Хокейный клуб СКА расторг контракт с форвардом Сергеем Толчинским

Петербургский ХК СКА расторг соглашение с нападающим Сергеем Толчинским, который выступал за команду с мая 2023 года, сообщает пресс-служба армейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В минувшем сезоне 30-летний форвард сыграл в 51 встрече, набрав 16 (7+9) очков. Где господин Толчинский продолжит карьеру пока не сообщается.

Отметим, что в СКА продолжают формировать новую команду, в том числе и тренерский штаб. Накануне видеотренером коллектива стал Андрей Цайслер, тренером по общефизической подготовке — Филипп Арзамасов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бывший старший тренер армейцев Игорь Захаркин вернулся в клуб в качестве советника генерального директора.

Андрей Маркелов