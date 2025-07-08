Сбои в работе аэропортов России затронули 11 тыс. организованных туристов

Коллапс в авиасообщении в РФ с 5 по 7 июля затронул 11 тыс. организованных туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сбой полетов в центральной части страны был вызван угрозой БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

По данным АТОР, на утро 7 июля были отменены или задержаны 2,5 тыс. рейсов. Ассоциация пишет, что в каждом десятом из них был блок кресел туроператоров. В пересчете на международные рейсы эта доля была бы значительно выше.

Кроме того, не учитываются в статистике АТОР и пассажиры, которые не смогли добраться внутренними рейсами до аэропорта вылета за рубеж.

Ассоциация туроператоров отмечает, что это уже третий кризис в индустрии за короткий период времени. Первый произошел в майские праздники из-за аналогичных перебоев в работе аэропортов. Второй — из-за закрытия неба на Ближнем Востоке. Тогда операторы потеряли не менее 300 млн руб.

Ранее «Ъ» писал об ущербе, который понесли авиакомпании. По оценкам опрошенных экспертов, суммарный убыток может составить около 20 млрд руб.

Подробнее о том, сколько и на чем потеряли авиаперевозчики, — в материале «Ъ» «Бесполетная авиация».