Лучшего футболиста века тянут из Америки

В футболе возникла интрига, связанная с ближайшим будущим лучшего игрока текущего столетия. Целый ряд источников утверждает, что Лионеля Месси пытается переманить из американского клуба «Интер Майами», за который он сейчас выступает, саудовский «Аль-Ахли». Два года назад, когда Месси покидал ПСЖ и европейский футбол, инвесторы из Саудовской Аравии уже делали ему предложение с такой финансовой составляющей, что, казалось, его невозможно не принять, однако он предпочел отправиться в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Patrick Smith / FIFA / Getty Images Лионель Месси

Фото: Patrick Smith / FIFA / Getty Images

Об интриге, касающейся будущего Лионеля Месси, первым сообщило французское издание L’Equipe. Позже эту информацию подтвердил целый ряд медиаресурсов. Они утверждают, что «Аль-Ахли» уже в течение довольно длительного времени ведет переговоры с восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Их цель — убедить аргентинца перейти в саудовский клуб после истечения срока действия его контракта с американским «Интер Майами». Свободным агентом Лионель Месси станет в декабре. Источники по-разному оценивают вероятность перехода. Если L’Equipe считает, что она достаточно велика, то, по данным The Athletic, в нынешнем клубе Месси уверены, что смогут сохранить форварда, предложив ему пролонгировать заканчивающийся договор.

Основным акционером «Аль-Ахли» является Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который контролирует еще три клуба страны — «Аль-Хиляль», «Ан-Наср» и «Аль-Иттихад».

Именно с ним прежде всего связывают неожиданно агрессивную экспансию на мировой футбольный рынок, предпринятую саудовцами летом 2023 года. За одну трансферную кампанию команды из Саудовской Аравии потратили около €1 млрд, покупая в основном звезд из европейских клубов, которые должны были обеспечить взлет популярности и узнаваемости местной лиге, а также поднять общий уровень футбола. «Аль-Ахли» в этом смысле находился в авангарде. Сегодня в составе клуба, выигравшего последний розыгрыш азиатской Лиги чемпионов, довольно большая группа игроков, еще недавно выступавших в топовых лигах и топовых клубах,— Роберту Фирмину, Франк Кессье, Рияд Марез, Эдуар Менди, Айвен Тони.

В список трансферных целей саудовцев два года назад попали многие сильнейшие игроки. Ни для кого не было секретом, что в него входит и Лионель Месси, который решил расстаться после окончания контракта с ПСЖ, куда за два года до этого сбежал из родной «Барселоны». При этом в какой-то момент казалось, что отъезд практически неминуем. Лионель Месси уже сотрудничал с Министерством туризма Саудовской Аравии, выполняя функции его амбассадора. А весной в интервью Time он признавался, что саудовское «направление» выглядело для него «чрезвычайно привлекательным» с точки зрения продолжения карьеры.

Привлекательность, судя по всему, придали прежде всего финансовые условия, которые предлагали Лионелю Месси его потенциальные работодатели.

Стремился заманить его не «Аль-Ахли», а другой клуб, находящийся системе PIF,— «Аль-Хиляль». Различные источники солидарны в том, что размер зарплаты, которую он гарантировал Месси, достигал $400 млн в год.

Это даже больше, чем получает в «Ан-Насре» соперничавший с аргентинцем за статус лучшего футболиста текущего века португалец Криштиану Роналду. Однако Лионель Месси предпочел отправиться в США, несмотря на то что по договору с «Интер Майами» зарабатывает в несколько раз меньше — около $50 млн ежегодно, чем мог бы зарабатывать в «Аль-Хиляле». Саудовский клуб взял — фактически вместо него — знаменитого партнера легенды по «Барселоне» и ПСЖ Неймара. Но сделка с бразильцем оказалась неудачной: из-за травм он редко выходил на поле и набрать форму, более или менее похожую на прежнюю, не сумел.

За два года в Америке Лионель Месси доказал, что и в ветеранском возрасте (в конце июня ему исполнилось 38) остается достаточно полезным активом. В 64 официальных матчах за «Интер Майами» он забил 52 гола и отдал 25 результативных передач. Кроме того, он сразу превратился в исключительно притягательную для американской публики персону. Об этом можно судить хотя бы по посещаемости матчей «Интера» на проходящем в данный момент в США клубном чемпионате мира. Она была равна 51 тыс. зрителей -– примерно на полтора десятка тысяч больше, чем средняя посещаемость турнира. «Интер Майами» на этом первенстве смог выйти в play-off, справившись в группе с португальским «Порту». В 1/8 финала он потерпел разгромное — 0:4 — поражение от бывшего клуба Месси ПСЖ, месяц с небольшим назад выигравшего Лигу чемпионов, но игра аргентинца заслужила хорошие отзывы.

Алексей Доспехов