Стоп-кран на тай-брейках

В первый день четвертьфиналов Wimbledon выбыли из борьбы и Карен Хачанов, который в четырех сетах уступил пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу, и Анастасия Павлюченкова, не сумевшая взять ни одной партии у американки Аманды Анисимовой. В свою очередь, лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко столкнулась с ожесточенным сопротивлением немки Лауры Зигемунд. Занимая лишь 104-е место в мировой классификации, эта 37-летняя теннисистка едва не преподнесла громкую сенсацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не сумев пройти в полуфинал Wimbledon, Анастасия Павлюченкова тем не менее по итогам этого турнира вернется в топ-30 мирового рейтинга

Фото: Toby Melville / Reuters Не сумев пройти в полуфинал Wimbledon, Анастасия Павлюченкова тем не менее по итогам этого турнира вернется в топ-30 мирового рейтинга

Фото: Toby Melville / Reuters

О том, насколько сложная задача стояла перед Кареном Хачановым в четвертьфинале против Тейлора Фрица, говорил тот факт, что американец имеет на своем счету пять травяных титулов. Из действующих теннисистов лучший показатель лишь у Новака Джоковича, побеждавшего на траве восемь раз. Конечно, значимость этих побед Джоковича и Фрица несопоставима. Серб — семикратный чемпион Wimbledon и один раз становился лучшим на турнире в Истборне. Фриц же недавно выиграл это довольно скромное состязание Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 в четвертый раз, а двумя неделями ранее победил на аналогичном турнире в Штутгарте.

Но все эти цифры не отменяют того факта, что трава наилучшим образом подходит для техники Фрица. Он обладает отменной подачей, рано встречает мяч и любит добавлять ему резкого вращения кистью при ударе справа. Порой в игре американца случаются спады, и неудивительно, что на пути в четвертьфинал он провел два пятисетовых матча. Однако психологическая устойчивость у него сейчас на хорошем уровне. Она и позволила Фрицу в первом круге одолеть обладающего отменной подачей француза Джованни Мпетши Перрикара, который вел с преимуществом в два сета, а во втором раунде, также в затяжной борьбе, справиться с заметно прибавившим в этом году победителем июньского травяного турнира в Хертогенбосе канадцем Габриэлем Диалло.

Хачанов неуверенно начал и после раннего брейка проиграл первый сет, а затем и второй. Зато в третьей партии счет быстро рос уже в пользу россиянина, который отдал лишь один гейм. После этого по просьбе Фрица на корт вышел доктор, обработавший ему мозоли на ноге. Возобновив игру, американец снова вернул точность своих ударов, и после обмена подачами в первой половине четвертой партии соперники добрались до тай-брейка.

Сделав три эйса, Фриц ушел вперед — 4:1, но следующие три очка остались за Хачановым. Казалось, что россиянин поймал свою игру и способен перевести матч в пятый сет.

Однако при счете 4:5 Хачанов допустил довольно типичную для себя ошибку, смазав удар справа, а затем на матчболе уступил и следующее очко на своей подаче. В итоге — 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7) за 2 часа 36 минут.

Россиянин снова, как и четыре года назад, остановился на стадии 1/4 финала на Wimbledon, а Фриц, финалист прошлогоднего US Open, впервые вышел там в полуфинал и теперь встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который после трудной победы над Андреем Рублевым легко разобрался с британцем Кэмероном Норри.

Соотношение сил в женском четвертьфинале между Анастасией Павлюченковой и Амандой Анисимовой было примерно таким же, как перед матчем Хачанов—Фриц. Фаворитом считалась американка, которая в этом году классно играет на траве, но и у россиянки были свои шансы. Однако, чтобы использовать их, Павлюченковой требовалось стабильно держать свою подачу, а это долго не получалось. Она без вариантов уступила первый сет, отставала — 2:5 — во втором и лишь после этого смогла завязать борьбу, в которой просматривались варианты для коренного перелома.

В 9-м гейме Анисимова не смогла подать на матч, в 10-м Павлюченкова отыграла два матчбола, причем второй — идеальным укороченным ударом, а в 12-м, проигрывая — 0:30,— оставила за собой четыре очка подряд. На тай-брейке россиянка сохраняла спокойствие, а молодая американка фонтанировала эмоциями, которые не всегда ей помогали.

Павлюченкова вела — 6:3, затем имела еще два сетбола, но все-таки не смогла дожать Анисимову. Четвертый матчбол для американки, которая в 2019 году в 17 лет доходила до полуфинала Roland Garros, оказался победным.

Проиграв — 1:6, 6:7 (9:11), опытнейшая россиянка сильно расстроилась. Американка же теперь поднимется в топ-10 мирового рейтинга, где еще никогда не была.

Матчи с участием российских игроков во вторник проходили на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. А на Центральном корте почти три часа мучилась первая ракетка мира Арина Соболенко. Ожидалось, что встреча с 37-летней немкой Лаурой Зигемунд станет для нее легкой прогулкой. Но вместо этого белоруска впервые на нынешнем турнире оказалась на грани поражения.

Зигемунд, которая считается классным парным игроком и вместе с россиянкой Верой Звонаревой выиграла несколько престижных турниров, в том числе US Open-2020 и итоговое состязание WTA 2023 года, приехала на этот Wimbledon в идеальной для своего возраста спортивной форме и продемонстрировала отменный травяной теннис. По большому счету Соболенко так и не удалось приспособиться к подрезкам и подкруткам, которыми досаждала ей соперница, да и у сетки Зигемунд была очень хороша. Многочисленные ошибки Соболенко привели к тому, что после провального для себя дебюта она отдала первый сет, а в третьем уступала — 1:3. И все-таки в концовке Зигемунд была вынуждена уступить мощи фаворита. Соболенко победила — 4:6, 6:2, 6:4 — и в cвоем третьем полуфинале на Wimbledon сыграет с Анисимовой.

Евгений Федяков