«Нижфарм» вложил 158 млн рублей в новую линию фасовки и упаковки

Компания «Нижфарм» запустила в Нижнем Новгороде новую высокотехнологичную линию фасовки и упаковки мягких лекарственных форм IWK. Объем инвестиций в проект составил 158 млн руб., сообщили на предприятии 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Максимальная скорость работы новой линии составляет 270 упаковок в минуту, что позволит увеличить объем производства таких лекарств на 50%.

Линия рассчитана на выпуск всех мягких лекарственных форм, производимых на нижегородской площадке. Вместе с тем для сокращения времени на переналадку приоритет отдан препаратам в упаковке по 40 граммов.

Как писал «Ъ-Приволжье», 100% акций нижегородского АО «Нижфарм» по указу президента РФ Владимира Путина переданы во временное управление компании «Фармирус».

Галина Шамберина