Приморский экс-депутат не смог оспорить свое досрочное увольнение

Приморский краевой суд оставил без удовлетворения административный иск бывшего депутата Геннадия Шульги к парламенту региона, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судебной системы края. Господин Шульга оспаривал нормы регионального закона «О статусе депутата законодательного собрания», на основании которых его полномочия были досрочно прекращены в апреле текущего года.

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Напомним, по подсчетам комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания Приморья внефракционный депутат Шульга с 31 июля по 11 декабря 2024 года без уважительных причин пропустил шесть заседаний комитета по социальной политике и защите прав граждан, что является «систематическим неисполнением обязанностей» и, согласно региональному закону, влечет потерю мандата.

По мнению Геннадия Шульги, нормы краевого закона «О статусе депутата» не соответствуют федеральному закону №414 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в котором прописано, что полномочия депутата прекращаются досрочно в случае «отсутствия без уважительных причин на всех заседаниях законодательного органа субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев подряд».

«Про не участие в работе комитета там ничего не сказано, а региональное законодательство должно соответствовать федеральным нормам»,— сказал «Ъ» господин Шульга.

Представители заксобрания в отзыве на административный иск признали, что в федеральном законе «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» ответственности депутатов за пропуски комитетов действительно нет, но заявили, что регион вправе самостоятельно установить «меру личной правовой ответственности депутата».

Решение Приморского крайсуда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции (Новосибирск). Геннадий Шульга ранее заявлял, что надеется на благоприятный для себя исход дела в апелляционной инстанции.

Господин Шульга приобрел известность в мае 2022 года, когда подписал обращение «группы депутатов» к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить СВО.

Алексей Чернышев, Владивосток