Ярославль стал побратимом района Белоруссии

Между Ярославлем и Полоцким районом Витебской области Белоруссии подписано соглашение об установлении побратимских отношений. Подписи под соответствующим документом стороны поставили 26 июня в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Стороны, признавая значимость межмуниципального сотрудничества как важного и неотъемлемого элемента конструктивного активного диалога, взаимопонимания и дружбы между народами России и Беларуси, стремясь к реализации потенциала обеих сторон на основе принципов доверия и равноправия заключили соглашение»,— говорится в соглашении.

Ярославль и белорусский район будут содействовать участию бизнеса в реализации совместных проектов, осуществлению взаимных инвестиций, развивать совместно туризм, проводить школьные обмены, знакомить жителей с историей друг друга, организовывать театральные постановки и проводить спортивные состязания.

«Стороны создают совместные рабочие органы, а также разрабатывают и принимают совместные рабочие документы, проводят двухсторонние консультации, рабочие встречи, совещания и семинары. Условия соглашения не предусматривают возникновение ни у одной из сторон финансовых обязательств»,— указывается в документе.

Соглашение будет действовать пять лет, после этого оно будет автоматически продлено, если стороны не выскажут намерения прекратить действие документа.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что побратимские связи Ярославля с городами Европы и США в настоящий момент приостановлены.

Алла Чижова