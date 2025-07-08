Резко затормозил: петербуржец попал в больницу после драки на Просвещения

В одиннадцатом часу утра 7 июля в полицию поступило сообщение о драке между автомобилистами на пересечении проспекта Просвещения со Светлановским проспектом, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Позже правоохранителям поступила информация из больницы, что к ним поступил 34-летний петербуржец в тяжелом состоянии.

Пострадавший рассказал, что причиной ссоры с неназванным оппонентом стал тот факт, что он резко затормозил на автомобиле. Это вызвало недовольство водителя, следовавшего за ним. Он вышел из машины и ударил соперника по голове.

Вечером у дом 74 по проспекту Просвещения по горячим следам задержали 22-летнего нападавшего. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мигранту выстрелили в руку после конфликта на Пловдивской улице. В отдел отправились четверо молодых людей из Москвы, Подмосковья и Липецкой области.

Андрей Маркелов