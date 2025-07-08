В Уфе за нарушение требований антитеррористической безопасности оштрафован сотрудник гимназии

Кировский райсуд Уфы оставил в силе постановление мирового судьи, назначившего 30 тыс. руб. штрафа инженеру по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям гимназии №16 Ильдару Мингазову за нарушение требований к антитеррористической защищенности объекта (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ), указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Административный протокол в отношении нарушителя составил сотрудник Нацгвардии. Ильдар Мингазов в жалобе просил заменить штраф на предупреждение.

Проверка выявила, что в школе не были установлены системы оповещения о чрезвычайной ситуации и управления эвакуацией. На въезде на территорию школы отсутствовали «лежачие полицейские или противотаранные устройства, а на входе — контрольно-пропускной пункт.

Как сообщал «Ъ-Уфа», за те же нарушения была оштрафована на 30 тыс. руб. и директор гимназии Марина Камалова.

Венера Хисамова