Директор гимназии в Уфе оштрафована за нарушение требований антитеррористической безопасности

Кировский райсуд Уфы оставил в силе постановление мирового судьи, назначившего 30 тыс. руб. штрафа директору гимназии №16 Марине Камаловой за нарушение требований к антитеррористической защищенности объекта (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ).

Как следует из решения суда, административный протокол в отношении директора гимназии был составлен сотрудником полиции. Проверка выявила отсутствие КПП около входа на прилегающую территорию гимназии. Въезд не был оснащен средствами снижения скорости или противотаранными устройствами,

Руководитель образовательной организации подала жалобу на постановление, однако суд оставил ее без удовлетворения.

Венера Хисамова