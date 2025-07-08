Мбаппе отозвал иск к ПСЖ за моральное давление

Нападающий Килиан Мбаппе отозвал жалобу к футбольному клубу «Пари Сен-Жермен» за моральное преследование. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации газеты, Мбаппе и его окружение приняли такое решение, поскольку футболисту необходимо «сосредоточиться исключительно на спортивных вопросах». Ранее сообщалось, что форвард обвинил руководство ПСЖ в моральном преследовании и попытке принуждения к подписанию контракта. По словам Мбаппе, в 2023 году его отстраняли от игр из-за нежелания продлить соглашение с клубом.

При этом разбирательство, касающееся взыскания с ПСЖ €55 млн в пользу Мбаппе, будет продолжено. В конце сезона-2023/24 игрок перешел в мадридский «Реал». Летом 2024-го стало известно, что он обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) и UEFA по делу о неуплате ему €55 млн по старому контракту с ПСЖ. Эта сумма включает в себя треть подписного бонуса (€36 млн), зарплату за последние три месяца (апрель, май, июнь), а также бонус за соблюдение этических норм. В сентябре юридическая комиссия LFP постановила выплатить сумму немедленно, однако клуб оспорил это решение. Апелляция была отклонена, после чего ПСЖ обратился в исполнительный комитет Федерации футбола Франции, который также отклонил апелляцию. В начале апреля Мбаппе добился наложения ареста на счета ПСЖ на сумму €55 млн.

Таисия Орлова