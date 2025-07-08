СКР направил в суд дела Шестерова и Ахмедова о хищениях в парке «Патриот»

Следственный комитет России завершил расследование части уголовных дел, связанных с предполагаемыми хищениями бюджетных средств в подмосковном парке «Патриот». Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, военным следственным управлением «собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину» замначальника Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова и директора парка Вячеслава Ахмедова.

Господа Шестеров и Ахмедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов внесли ложные данные в документы по строительным работам в парке и так похитили у Минобороны более 25 млн рублей.

В СКР уточнили, что имущество троих фигурантов на общую сумму более 100 млн рублей арестовано. Господа Шестеров и Ахмедов признали вину в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Их уголовные дела направлены суду для рассмотрения по существу. Расследование дела в отношении господина Попова продолжается.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Следствие ведут в реанимации»