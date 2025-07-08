В Татарстане наибольшую нехватку кадров зафиксировали в розничной торговле

В Татарстане наблюдается дефицит кадров в розничной торговле, медицине и продажах. Самая острая нехватка — в рознице, где на одну вакансию приходится 1,6 резюме при норме 4–7,9. Об этом сообщают эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В медицине и фармацевтике уровень конкуренции составляет 2,8 резюме на вакансию, в сфере продаж и обслуживания клиентов — 3,9.

В целом по Татарстану средний уровень конкуренции достиг 5,9 резюме на вакансию, что считается умеренным показателем. Медиана зарплат в рознице составила 51,4 тыс. руб., в медицине — 66,5 тыс. руб., в продажах — 70 тыс. руб. За месяц зарплатные предложения выросли во всех трех сферах на 1,4–2,3%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарплата архитектора составила 100 тыс. руб.

Анар Зейналов