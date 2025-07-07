Медиана предлагаемой зарплаты для архитекторов в Татарстане в первом полугодии 2025 года составила 100 тыс. руб. По России этот показатель достиг 118,1 тыс. руб., увеличившись за год на 22%. Об этом сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане зарплата архитектора составила 100 тыс. руб.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане зарплата архитектора составила 100 тыс. руб.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего за первое полугодие 2025 года в России было открыто около 10 тыс. вакансий для архитекторов, что на 13% меньше аналогичного периода 2024 года. Наибольший спрос наблюдается в Москве — 47% всех вакансий, в Санкт-Петербурге — 14%, в Свердловской области и Краснодарском крае — по 4%. На Татарстан приходится 3% предложений. В республике на одну вакансию архитектора приходится 6,4 резюме при норме 4,0–7,9.

Самые высокие зарплаты архитекторам предлагают в Сахалинской области — 160 тыс. руб., Москве — 150 тыс. руб. и Московской области — 140 тыс. руб.

В марте 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин установил в России новый профессиональный праздник — День архитектора. Он отмечается в первый понедельник июля.

Анар Зейналов