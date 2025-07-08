«Медовый месяц» Трампа заканчивается

Новую партию Илона Маска может возглавить его друг миллионер или разведчица. Как пишут СМИ, среди возможных лидеров Партии Америки фигурируют «криптоцарь» и приятель Маска Дэвид Сакс, предприниматель Вивек Рамасвами и глава разведки США Тулси Габбард. Дональд Трамп в ответ на инициативу своего бывшего соратника заявил, что Маск «слетел с катушек». А также рассказал, что бизнесмен просил назначить главой NASA своего близкого друга, который оказался «демократом голубых кровей». «Илон, вероятно, тоже был таким»,— допустил глава Белого дома. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что у Дональда Трампа и его команды начались серьезные проблемы внутри страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Спустя полгода после прихода к власти в Вашингтоне новой республиканской администрации у Дональда Трампа и его команды, похоже, появились первые серьезные проблемы на внутриполитическом фронте. Во-первых, очень неприятные последствия для Белого дома может иметь катастрофа в штате Техас, где в результате наводнений погибли более 80 человек. В том числе несколько десятков девочек, не сумевших спастись из детского христианского лагеря, который затопила вышедшая из берегов река Гуадалупе. Противники Трампа и симпатизирующие демократам СМИ тотчас же стали проводить мысль, что причина трагедии — бездумное сокращение числа сотрудников Национальной метеорологической службы США. Именно она не сумела предсказать масштаб бедствия в Техасе, из-за чего многие люди не успели эвакуироваться.

А ведь Трамп гордился именно этой кадровой чисткой, которая, как он был убежден, позволила ему не только сократить расходы на чиновничий аппарат, но и избавиться от многих своих оппонентов — адептов зеленой повестки. Теперь же эта история вернулась ему бумерангом. Как назло, именно 4 июля в День независимости США и, как назло, именно в Техасе — республиканском штате, где в ноябре следующего года предстоит ожесточенная схватка в нескольких ключевых округах на промежуточных выборах в Палату представителей.

Второй неприятной новостью для Трампа стало заявление Илона Маска о начале создания Партии Америки, которая, по замыслу миллиардера и бывшего союзника президента, должна покончить с нынешней порочной двухпартийной системой. Двухпартийная система, конечно, никуда не денется, вся американская политическая жизнь заточена именно под нее. Опасность заключается в другом: даже если будущие однопартийцы Илона Маска наберут 5-10%, они уведут этих избирателей именно у них, а отнюдь не у демократов. Как раз этих голосов может не хватить для победы в тех округах, где в ноябре 2026 года на выборах в Сенат и Палату представителей развернется самая ожесточенная борьба.

Таким образом, Маск получит возможность отомстить Трампу, которого он обвиняет в неблагодарности и в нежелании поддержать его бизнес-проекты. Зная упорство и целеустремленность эксцентричного миллиардера, можно не сомневаться, что этой цели он посвятит всю свою энергию. И пока не видно, каким образом республиканцы могут помешать возникновению спойлер-проекта, грозящего через 16 месяцев лишить их большинства в Конгрессе. Впрочем, в этой ситуации у Трампа может появиться неожиданный союзник. Как ни парадоксально, им может стать его главный непримиримый оппонент — Демократическая партия.

На недавних праймериз, где демократы выбирали своего кандидата на выборах мэра Нью-Йорка, произошла сенсация. Победителем стал не опытный политик-центрист, бывший губернатор штата Эндрю Куомо, а 33-летний Зохран Мамдани, занимающий настолько радикально левые позиции, что Трамп назвал его «стопроцентным коммунистическим сумасшедшим». Мамдани — индиец и мусульманин, причем шиит, приехавший из Уганды и ставший гражданином США только в 2018 году. По всем вопросам внутренней и внешней политики он примыкает к самому крайнему крылу Демократической партии: выступает за фактически бесконтрольную миграцию, поддерживает социалистические эксперименты в экономике, требует «глобализации интифады», обвиняет Израиль в геноциде палестинцев.

Иными словами, демократы упустили шанс противопоставить Трампу с его крайностями умеренного и спокойного политика, за которого могли бы голосовать центристы, не связанные ни с одной из партий и опасающиеся радикалов.

Вместо этого Демпартия предлагает избирателям другую крайность — Трампа с противоположным знаком, только гораздо более молодого и полного сил. Это дает шанс республиканцам перейти в контрнаступление: заявить, что прошлогоднее поражение так ничему и не научило демократов, что они остаются «партией меньшинств», мечтающей навязать Америке свою радикальную идеологию.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Максим Юсин