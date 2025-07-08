Медведев объяснил, как относиться к противоречивым высказываниям Трампа

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что в России не должны уделять большого внимания заявлениям властей США. Россияне должны сконцентрироваться на СВО и достижении ее целей, считает он.

«Американец снова катается на своих любимых политических качелях», — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он не уточнил, кого имеет в виду, однако из поста следует, что речь идет о президенте Дональде Трампе. «Американец» господина Медведева делает противоречивые заявления: он то доволен разговором с Владимиром Путиным, то разочарован, то обещает не поставлять оружие Украине, то наоборот.

Замглавы Совбеза высказал мнение, что к таким высказываниям следует относиться «никак» - так же, «как это делают наши воины». Он призвал продолжать «возвращать нашу землю» и «работать на Победу».

Накануне перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США признался, что «огорчен тем, что Путин не остановился».