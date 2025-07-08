Факт незаконной рыбалки пресекла транспортная полиция СЗФО на Ладожском озере
Сотрудники управления транспортной полиции по Северо-Западу пресекли факт незаконной добычи водных биоресурсов в акватории Ладожского озера в Ленинградской области. В Волховском районе незаконную рыбалку осуществлял 52-летний местный житель, сообщили 8 июля в пресс-службе ведомства.
Было установлено, что мужчина, находясь в месте нереста водных биоресурсов и на миграционных путях к ним, осуществлял вылов рыбы с помощью запрещенных рыболовных сетей.
У рыбака изъяли орудие незаконного лова, лодку с подвесным мотором и 28 экземпляров рыб — 10 лещей и 18 судаков. Общая сумма ущерба составила около 130 тыс. рублей, подсчитали в транспортной полиции.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Ранее «Ъ-СПб» писал, что нетрезвый житель Ленобласти перевернул лодку на рыбалке и утонул в Финском заливе.