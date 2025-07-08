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На Дону предприниматель превысил безопасную для человека дозировку пестицидов

В Родионово-Несветайском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение при производстве сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба управления регионального ведомства.  индивидуальным предпринимателем.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что индивидуальный предприниматель обработал посевы озимой пшеницы пестицидом «Феразим Грин», второго класса опасности для человека, в дозировке 3,8 л/га. При этом нормой является дозировка в 1 л/га. Предпринимателю объявили предостережение.

Константин Соловьев

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