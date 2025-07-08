На Дону предприниматель превысил безопасную для человека дозировку пестицидов
В Родионово-Несветайском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение при производстве сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба управления регионального ведомства. индивидуальным предпринимателем.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка установила, что индивидуальный предприниматель обработал посевы озимой пшеницы пестицидом «Феразим Грин», второго класса опасности для человека, в дозировке 3,8 л/га. При этом нормой является дозировка в 1 л/га. Предпринимателю объявили предостережение.