На Дону предприниматель превысил безопасную для человека дозировку пестицидов

В Родионово-Несветайском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение при производстве сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба управления регионального ведомства. индивидуальным предпринимателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что индивидуальный предприниматель обработал посевы озимой пшеницы пестицидом «Феразим Грин», второго класса опасности для человека, в дозировке 3,8 л/га. При этом нормой является дозировка в 1 л/га. Предпринимателю объявили предостережение.

Константин Соловьев