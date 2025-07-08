Ямальца оштрафовали на 10 тыс. рублей за экстремистский комментарий о мигрантах

Житель Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) по решению суда выплатил штраф на 10 тыс. руб. по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщили в прокуратуре Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что житель написал в одной из соцсетей комментарий, в котором негативно высказался о мигрантах и кавказцах. Комментарий был общедоступным — он содержал признаки возбуждения межнациональной вражды, унижения человеческого достоинства и враждебного неприятия этих групп людей.

Ранее прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ — за реабилитацию нацизма в интернете будут судить 75-летнего жителя поселка Цементный.

Ирина Пичурина