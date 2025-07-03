Под суд по делу о реабилитации нацизма отправили 75-летнего свердловчанина
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ — за реабилитацию нацизма в интернете будут судить 75-летнего жителя поселка Цементный Невьянского района, сообщили в ведомстве. Дело рассмотрит Свердловский областной суд.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Следствие установило, что обвиняемый в публичном сообществе одной из соцсетей со своей страницы в сентябре 2023 года и феврале 2024 года отправил комментарии, в которых оправдывал идеологию фашизма и нацизма, а также преступления нацистов из Германии в годы Второй мировой войны. Кроме того, в комментариях содержались заведомо ложные сведения о деятельности СССР в военное время.
Ранее Свердловский областной суд приговорил жителя Первоуральска Германа Стрельцова к штрафу 40 тыс. руб. с лишением права заниматься администрированием сайтов на два года, признав его виновным по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По данным следствия, жалобу на него написала женщина, с которой он спорил в соцсетях, оправдывая фашизм.