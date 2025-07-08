В Дагестане 110 человек госпитализированы после массового отравления водой

В Магарамкентском районе Дагестана более 100 человек были госпитализированы из-за отравления питьевой водой. Следственный комитет начал проверку.

«В больницу поступили 110 человек, в основном дети»», - сообщил ТАСС врио главы района Фейруддин Рагимханов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи кишечной инфекции выявили в пяти населенных пунктах — Магарамкент, Куйсун, Верхний Тагиркент, Гиляр, Гапцах. Согласно предварительным данным эпидемиологического расследования, заражения связаны с водным путем передачи инфекции.

Как пишет «Ъ-Кавказ», проверку по факту массового отравления начали в СУ СК России по Дагестану.