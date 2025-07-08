Жители нескольких населенных пунктов Дагестана массово отравились водой

Жители населенных пунктов Магарамкент, Куйсун,Гиляр,Гапцах и Верхний Тагиркент в Дагестане массово отравились водой. На месте работают специалисты Роспотребнадзора, сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, информация о массовых случаях кишечной инфекции начала появляться ночью 7 июля. Сейчас специалисты стараются локализовать очаг заболевания в пределах инкубационного периода.

Точное количество пострадавших, а также подробности о причине отравления не называются.