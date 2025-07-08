Таймырская «Северная звезда» получила иск на 235 млн рублей

ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» (ЛОРП) подало иск в арбитражный суд Красноярского края к ООО «Северная звезда», которое реализует на Таймыре проект обогатительной фабрики Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей.

Сумма требований составляет 235,5 млн руб. Иск поступил в суд 7 июля, решение о принятии его к производству еще не опубликовано.

«Северная звезда» с 2021 года реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения каменного угля, расположенного в 110 км юго-восточнее поселка Диксон Красноярского края, стоимостью 45 млрд руб. По оценке холдинга AEON, запасы месторождения здесь составляют 5,7 млрд т. Проект включает строительство разреза на 15 млн т годовой мощности, обогатительной фабрики, морского угольного порта, автодороги, вахтового поселка и др. Для доставки грузов на стройплощадку и последующего вывоза угля с готовой фабрики AEON планировал привлечь судоходные компании, способные осуществлять перевозку по речным и морским путям. В частности, компания заявляла, что к 2032 году понадобится 30 судов.

Переговоры о сотрудничестве холдинг вел с ПАО «ЛОРП». Об этом говорилось на встрече владельца холдинга Романа Троценко с генеральным директором ПАО «ЛОРП» Сергеем Ларионовым во время Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке в 2021 году.

В декабре 2023 года стало известно, что Роман Троценко вышел из уставного капитала ООО «Карбон», которое через ООО «Группа "Арктик энерджи"» владеет ООО «Северная звезда». По данным ЕГРЮЛ, бенефициаром «Карбона» со 100% в уставном капитале является Александр Орехов.

Лолита Белова