В Степновском округе подросток на электротранспорте пострадал в ДТП

В Степновском округе накануне днем несовершеннолетний водитель электротранспорта пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю

Предварительно, на дороге «Обход села Степного» водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с попутным средством. С травмами 13-летнего жителя села Степное доставили в больницу. За рулем автомобиля находился 75-летний житель округа, стаж вождения которого составляет 16 лет, злостным нарушителем правил он не является.

Константин Соловьев