Умерла дрессировщица Нина Корнилова

Дрессировщица слонов, заслуженная артистка России Нина Корнилова умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Московский цирк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росгосцирк Фото: Росгосцирк

«Мастерство дрессуры и артистизм сделали ее одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства, — отметили коллеги дрессировщицы. — Ее труд никогда не будет забыт».

Коллектив Московского цирка выразил соболезнования родным и близким артистки.

Нина Корнилова начинала карьеру как балерина в Ростовском театре оперетты. В 1943 году ее зачислили в систему Главного управления цирками, в 1970 году госпожа Корнилова заступила на должность артистки-дрессировщицы. В начале 2000-х она выступала на российских и зарубежных манежах со слонами Гердой и Претти. За номер "Веселые слонята" была удостоена звания заслуженной артистки РФ. В 2021 году ей присвоили орден Почета.