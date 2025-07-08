В ХМАО за неделю потушили 41 лесной пожар

За неделю, с 30 июня по 7 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) потушили 41 лесной пожар, передает окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Пройденная огнем площадь составила 1622,17 га — согласно предварительной информации, возгорания произошли из-за гроз. Ландшафтных пожаров зарегистрировано не было. На 7 июля в Югре действовало четыре лесных пожара, их площадь составляла 45,12 га.

Всего в ХМАО в этом году ликвидировали 119 лесных пожаров на площади 3861,63 га и семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га.

Напомним, в период с 9 по 15 июня в Югре потушили 32 лесных пожара на площади 1829,96 га. Тушением пожара в Самаровском лесничестве 16 июня занимались шесть работников парашютно-пожарной службы окружной авиалесоохраны.

Ирина Пичурина