В Югре за неделю ликвидировали 32 лесных пожара

В период с 9 по 15 июня в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) потушили 32 лесных пожара на площади 1829,96 га, передает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На утро 16 июня на территории округа действует один лесной пожар площадью 0,3 га в Самаровском лесничестве, очаг локализован. Его тушат шесть работников парашютно-пожарной службы окружной авиалесоохраны.

Всего в течение года в ХМАО ликвидировали семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 65 лесных пожара на площади 2193,99 га.

Напомним, в начале прошлой недели пожарные в Советском районе ХМАО тушили пожар площадью 50 га. Очаг действовал в 78 км от поселка Советский на границе с Кондинским районом.

Ирина Пичурина