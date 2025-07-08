«Известия»: правительство одобрило списание долгов россиян по налогам без суда

Федеральная налоговая служба сможет уже в этом году взыскать долги с нескольких миллионов россиян по новому упрощенному порядку, пишут «Известия». Долги будут взыскиваться без суда, в случае принятия соответствующего законопроекта. В первом чтении документ приняли в марте.

7 июля правительственная комиссия одобрила инициативу ко второму чтению проекта закона, сообщает издание. Согласно предложенным изменениям, ФНС будет уведомлять должников через личный кабинет на сайте налоговой или «Госуслуги», на обжалование отведут месяц. Если гражданин не ответит на уведомление, с его счетов автоматически спишут деньги, при нехватке средств задействуют приставов. По задумке авторов законопроекта, новый порядок снизит нагрузку на суды и сэкономит бюджетные деньги.

На данный момент внесудебный порядок взыскания долгов по налогам действует только для бизнеса. Для граждан его могут ввести с ноября. Это коснется россиян, которые самостоятельно заявляют о своих обязательствах — при подаче налоговой декларации или режиме самозанятости.

В ФНС заявили «Известиям», что ежегодно рассматривают около 4,5 млн административных дел о взыскании налоговых платежей, и обоснованность требований налоговиков подтверждается в 99,9% случаев. Глава Союза бухгалтеров и налоговых Евгения Мемрук пояснила изданию, что, вероятно, это та самая доля, которая может быть переведена на внесудебный порядок.