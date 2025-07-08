Залив острова Шумшу получил имя Десантников в честь Курильской операции 1945 года

Безымянному заливу Охотском море с координатами 50 0 51,0' северной широты и 156 0 29,3' восточной долготы присвоено наименование Залив Десантников, следует из распоряжения главы кабмина Михаила Мишустина, опубликованного на официальном портале правовой информации. Решение принято для увековечения памяти о Курильской десантной операции 1945 года, в соответствии с ФЗ «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Сахалинской областной Думы.

Данным координатам соответствует акватория у побережья курильского острова Шумшу. В августе 1945 года в ходе десантной операции там был захвачен оборонительный форпост Квантунской армии, что завершило разгром Японии во Второй мировой войне. В дальнейшем Курильские острова были возвращены в территорию СССР.

Как сообщал «Ъ», по случаю празднования 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в начале сентября на островах пройдут масштабные памятные мероприятия с участием ветеранов, а также руководителей государства

Эрнест Филипповский, Хабаровск