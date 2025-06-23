Северные Курилы оснастили новыми средствами авиационной электросвязи

В Северо-Курильске завершены работы по оснащению посадочной площадки современными средствами авиационной электросвязи. Это значительно улучшит условия для организации воздушного движения на островах Шумшу и Парамушир, сообщили «Ъ» в «Камчатаэронавигации». Летная проверка подтвердила работоспособность радиостанции, диспетчерский пункт в Петропавловске-Камчатском обеспечен надежной радиосвязью с островами.

«Специалисты филиала "Камчатаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" выполнили монтаж антенно-мачтовых устройств, включая три ОВЧ-радиостанции "Фазан-19Р50", установили средства спутниковой связи и другое электротехническое оборудование. Также проложены все необходимые кабели для связи и электроснабжения»,— рассказали в пресс-службе предприятия.

Работы проводились в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В начале сентября на островах пройдут масштабные памятные мероприятия с участием ветеранов, а также руководителей государства.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский