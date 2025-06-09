Игорь Захаркин вернулся в СКА в качестве советника генерального директора

Бывший старший тренер СКА Игорь Захаркин вернулся в клуб в качестве советника генерального директора. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале армейцев 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Захаркин (на тренерской скамейке) в бытность главным тренером команды «Салават Юлаев» (Уфа).

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ Игорь Захаркин (на тренерской скамейке) в бытность главным тренером команды «Салават Юлаев» (Уфа).

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

Господин Захаркин начал свою карьеру в Швейцарии, где работал с 1995 по 2004 год, затем он работал в тренерском штабе Вячеслава Быкова в ЦСКА. В 2006 году тренер начал совмещать работу в клубе со сборной России.

Следом один из самых титулованных наставников в российском хоккее возглавлял уфимский «Салават Юлаев», с которым стал обладателем Кубка Гагарина, в 2014 году он вновь стал помощником Быкова в СКА, с которым также выиграл Кубок Гагарина.

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Андрей Маркелов