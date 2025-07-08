Банкротство и продажа завода АИТ в Саратове привели к делу о мошенничестве

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве на «Заводе автономных источников тока» в Саратове. Об этом «Ъ — Средняя Волга» сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 159 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Расследование продолжается, подозреваемый пока не определен.

«Завод автономных источников тока» банкротился с ноября 2022 года, 18 сентября 2023 года он был признан несостоятельным. В октябре 2023 года Минпромторг РФ проверял банкротство АИТ на преднамеренность. Сейчас этой темой глубже займутся правоохранители.

В мае 2025 года вся недвижимость и оборудование саратовского завода автономных источников тока на ул. Орджоникидзе, 8 единым лотом ушло с торгов за 1,14 млрд руб. Покупателем стал единственный заявитель, ООО «Завод Аккумуляторных батарей», который на 90% принадлежит ООО «ТМХ-энергетические решения», еще на 10% — АО «Пензадизельмаш», которое также входит в «Трансмашхолдинг».

Предприятие досталось ему по начальной цене, ранее «Завод Аккумуляторных батарей» аккумулировал у себя 99% долга АИТа, основными держателями которого выступали аффилированные юрлица из компаний ТМХ: ООО «Тракс», ООО «Транс энергопром» и АО «Уралэлектромедь». В ходе подготовки торгов комитет кредиторов исключил из условий продажи пункт о необходимости сохранения профиля предприятия, что, по мнению депутата Госдумы РФ Ольги Алимовой, ставит под вопрос дальнейшее существование предприятия.

Ольга Симонова