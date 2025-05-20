Торги в одно лицо
«Трансмашхолдинг» сам у себя купил саратовский завод автономных источников тока
Имущество саратовского завода автономных источников тока продано за 1,14 млрд руб. Покупателем стало созданное на территории предприятия летом прошлого года ООО «Завод Аккумуляторных батарей», входящее в структуру ГК «Трансмашхолдинг». В торгах принимал участие единственный претендент, а комитет кредиторов, одним из которых является аффилированная холдингу компания, исключил из условий продажи пункт о необходимости сохранения профиля предприятия. Дальнейшая судьба завода, ранее занимавшего 90% рынка аккумуляторов и батарей для энергетического и нефтегазового комплексов, беспокоит депутатов Госдумы, которые высказывают опасения, что он может быть перепрофилирован.
Завод АИТ признали банкротом в октябре 2024 года
Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ
Имущество саратовского завода автономных источников тока ушло с торгов. Согласно данным с портала «Федресурс», на открытый аукцион с начальной ценой 1,14 млрд руб. поступила лишь одна заявка. В результате имущественный комплекс на Орджоникидзе, 8 в Саратове продан за 1,14 млрд руб.
ООО «Завод автономных источников тока» производит системы автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей различного назначения. Предприятие основано в 1933 году как Саратовский завод щелочных аккумуляторов, с 2016 года функционировало в рамках ООО «Завод автономных источников тока» (Завод АИТ). Компания производила продукцию для железнодорожной отрасли, энергетического и нефтегазового комплексов. По разным оценкам, доля на рынке достигала 90%. Завод был включен в перечень системообразующих предприятий. С 2017 года компанией владела предприниматель Валентина Бондарева, с июля 2021-го 50% акций перешли ООО «ТМХ-энергетические решения» из ГК «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Участник получил право назначать генерального директора завода. В сентябре 2023 года приказом Минпромторга России завод включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Основное направление работы — литий-ионные батареи. По данным на 2021 год, стоимость предприятия оценивалась в 1,5 млрд руб. 2 октября 2024 года арбитражный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство комитета кредиторов, который потребовал признать юрлицо банкротом и открыть конкурсное производство.
В проданный комплекс на ул. Орджоникидзе вошли 67 зданий, 22 земельных участка, 1100 единиц техники, а также 9 лицензий и патентов. Как рассказал «Ъ — Средняя Волга» конкурсный управляющий должника, покупателем стало ООО «Завод Аккумуляторных батарей», который на 90% принадлежит ООО «ТМХ-энергетические решения», еще на 10% — АО «Пензадизельмаш», которое также входит в «Трансмашхолдинг».
ООО «Завод Аккумуляторных батарей» (ЗАкБ) зарегистрировано в Саратове минувшим летом на Орджоникидзе, 11 — в пределах проданного заводского комплекса. Предприятием руководит Станислав Егоров, которого ранее холдинг поставил гендиректором признанного банкротом ООО «Завод АИТ». К декабрю 2024 года ЗАкБ приобрел 99% долга АИТа, основными держателями которого выступали аффилированные компании из компаний ТМХ: ООО «Тракс» (сумма требований — почти 128 млн), ООО «Транс энергопром» (почти 261 млн) и АО «Уралэлектромедь» (450 млн). Указанные юрлица сами ранее скупили долги предприятия у несвязанных с «Трансмашхолдингом» компаний. Таким образом , возможно была искусственно создана кредиторская задолженность аффилированных компаний.
Пока дело о банкротстве рассматривал Арбитражный суд Саратовской области, совладелец Валентина Бондарева предлагала заключить мировое соглашение и погасить солидную часть из 850 млн руб. долгов компании. Структуры ТМХ из комитета кредиторов соответствующее предложение заблокировали.
В минувшем марте комитет кредиторов ООО «Завод АИТ» принял решение продать все имущество должника одним лотом, убрав пункт о необходимости сохранить профиль предприятия. «Завод не определяет условия договора», сообщили «Ъ» в пресс-службе. Ранее в компании утверждали, что цель банкротства — оздоровление предприятия.
Отсутствие в договоре пункта о сохранении профиля производства оставляет за новым собственником право использовать имущество на свое усмотрение, подчеркивает депутат Госдумы Ольга Алимова. «Когда появилась версия о том, что они будут продолжать развивать производство, у меня были сомнения. С одной стороны — мощный холдинг; должен быть заинтересован в развитии промышленных мощностей. Но если они исключили пункт о сохранении профиля, значит, они оставляют за собой право просто распоряжаться территорией, которая им нужна была для иных нужд»,— заключила депутат.