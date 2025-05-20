Торги в одно лицо

Имущество саратовского завода автономных источников тока продано за 1,14 млрд руб. Покупателем стало созданное на территории предприятия летом прошлого года ООО «Завод Аккумуляторных батарей», входящее в структуру ГК «Трансмашхолдинг». В торгах принимал участие единственный претендент, а комитет кредиторов, одним из которых является аффилированная холдингу компания, исключил из условий продажи пункт о необходимости сохранения профиля предприятия. Дальнейшая судьба завода, ранее занимавшего 90% рынка аккумуляторов и батарей для энергетического и нефтегазового комплексов, беспокоит депутатов Госдумы, которые высказывают опасения, что он может быть перепрофилирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод АИТ признали банкротом в октябре 2024 года

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Завод АИТ признали банкротом в октябре 2024 года

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Имущество саратовского завода автономных источников тока ушло с торгов. Согласно данным с портала «Федресурс», на открытый аукцион с начальной ценой 1,14 млрд руб. поступила лишь одна заявка. В результате имущественный комплекс на Орджоникидзе, 8 в Саратове продан за 1,14 млрд руб.

ООО «Завод автономных источников тока» производит системы автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей различного назначения. Предприятие основано в 1933 году как Саратовский завод щелочных аккумуляторов, с 2016 года функционировало в рамках ООО «Завод автономных источников тока» (Завод АИТ). Компания производила продукцию для железнодорожной отрасли, энергетического и нефтегазового комплексов. По разным оценкам, доля на рынке достигала 90%. Завод был включен в перечень системообразующих предприятий. С 2017 года компанией владела предприниматель Валентина Бондарева, с июля 2021-го 50% акций перешли ООО «ТМХ-энергетические решения» из ГК «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Участник получил право назначать генерального директора завода. В сентябре 2023 года приказом Минпромторга России завод включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Основное направление работы — литий-ионные батареи. По данным на 2021 год, стоимость предприятия оценивалась в 1,5 млрд руб. 2 октября 2024 года арбитражный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство комитета кредиторов, который потребовал признать юрлицо банкротом и открыть конкурсное производство.

В проданный комплекс на ул. Орджоникидзе вошли 67 зданий, 22 земельных участка, 1100 единиц техники, а также 9 лицензий и патентов. Как рассказал «Ъ — Средняя Волга» конкурсный управляющий должника, покупателем стало ООО «Завод Аккумуляторных батарей», который на 90% принадлежит ООО «ТМХ-энергетические решения», еще на 10% — АО «Пензадизельмаш», которое также входит в «Трансмашхолдинг».

ООО «Завод Аккумуляторных батарей» (ЗАкБ) зарегистрировано в Саратове минувшим летом на Орджоникидзе, 11 — в пределах проданного заводского комплекса. Предприятием руководит Станислав Егоров, которого ранее холдинг поставил гендиректором признанного банкротом ООО «Завод АИТ». К декабрю 2024 года ЗАкБ приобрел 99% долга АИТа, основными держателями которого выступали аффилированные компании из компаний ТМХ: ООО «Тракс» (сумма требований — почти 128 млн), ООО «Транс энергопром» (почти 261 млн) и АО «Уралэлектромедь» (450 млн). Указанные юрлица сами ранее скупили долги предприятия у несвязанных с «Трансмашхолдингом» компаний. Таким образом , возможно была искусственно создана кредиторская задолженность аффилированных компаний.

Пока дело о банкротстве рассматривал Арбитражный суд Саратовской области, совладелец Валентина Бондарева предлагала заключить мировое соглашение и погасить солидную часть из 850 млн руб. долгов компании. Структуры ТМХ из комитета кредиторов соответствующее предложение заблокировали.

В минувшем марте комитет кредиторов ООО «Завод АИТ» принял решение продать все имущество должника одним лотом, убрав пункт о необходимости сохранить профиль предприятия. «Завод не определяет условия договора», сообщили «Ъ» в пресс-службе. Ранее в компании утверждали, что цель банкротства — оздоровление предприятия.

Отсутствие в договоре пункта о сохранении профиля производства оставляет за новым собственником право использовать имущество на свое усмотрение, подчеркивает депутат Госдумы Ольга Алимова. «Когда появилась версия о том, что они будут продолжать развивать производство, у меня были сомнения. С одной стороны — мощный холдинг; должен быть заинтересован в развитии промышленных мощностей. Но если они исключили пункт о сохранении профиля, значит, они оставляют за собой право просто распоряжаться территорией, которая им нужна была для иных нужд»,— заключила депутат.

Никита Маркелов