Житель Камчатки задержан за работу на СБУ на Кубани

На Камчатке задержан местный житель, которого подозревают в установлении конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины, сообщили «Ъ» в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту установления и поддержания отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства, направленных против безопасности РФ (ст. 275.1 УК).

«Выполняя задание куратора, он собрал и отправил иностранной спецслужбе информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ в Краснодарском крае»,— сообщили в ведомстве. Для сбора сведений фигурант выезжал с Камчатки в Краснодарский край.

Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский