Президент Бразилии напомнил Трампу о суверенитете страны

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва напомнил о суверенитете страны и о неприемлемости «внешнего вмешательства» после комментария президента США Дональда Трампа с критикой «преследования» экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

«Защита демократии — это дело бразильцев. Мы — суверенная страна. Не приемлем вмешательства или поучений от кого-либо»,— сказано в заявлении господина Лула да Силвы (цитата по G1).

«Никто не может быть выше закона. Особенно те, кто посягают на свободу и правовое государство»,— добавил президент Бразилии.

Власти Бразилии запретили Жаиру Болсонару занимать госдолжности до 2030 года, обвиняя его в подстрекательстве к беспорядкам в столице в январе 2023 года. В июне он организовал митинг в Сан-Паулу, собрав свыше 12 тыс. сторонников, требуя амнистии и участия в президентских выборах 2026 года.

После выборов 2022 года его сторонники, не признавая их итогов, 8 января 2023 года захватили здания конгресса, президентской резиденции Планалту и верховного суда. Протестующие разграбили правительственные объекты, но полиция к вечеру восстановила контроль, задержав около 2 тыс. человек. Обвинения предъявлены 1682 участникам, из которых 375 осуждены к срокам от 1 до 17 лет.