Белый дом объяснил паузу в поддержке Украины стандартной проверкой

Пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госпожа Левитт отметила, что подобные проверки Пентагон проводит не только по Украине, но и по всем странам и регионам мира, которым США оказывают военную поддержку. По ек словам, ведомство стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии.

Ранее представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что поставки вооружений на Украину не прекращались, а произошедшая пауза в поставках зенитных и других ракет была единичным и изменившимся случаем. В то же время представитель Белого дома Анна Келли подтвердила, что США ограничили некоторые поставки из-за истощения собственных запасов, подчеркнув при этом приоритет американских интересов.

NBC сообщал, что 2 июля были приостановлены поставки ракет Patriot, артиллерийских снарядов калибра 155 мм, ракет Hellfire и других вооружений. Украинские чиновники заявляли, что США приостановили поставки всех военных грузов Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине оружия не докладывают».