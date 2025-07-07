Власти Удмуртии опровергли данные о БПЛА на границах с Прикамьем и Татарстаном

Власти Удмуртии опровергли сообщения местных жителей в службу 112 о пяти беспилотниках на границах региона с Пермским краем и Татарстаном. Председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин написал в Telegram в 21:55 местного времени, что это был согласованный полет самолетов «Як-52» и «Як-54».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легкомоторный самолет «Як-52» в небе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Легкомоторный самолет «Як-52» в небе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вечером 7 июля в службу 112 поступили сообщения от жителей Завьяловского, Можгинского, Граховского, Воткинского районов Удмуртии, а также граничащих с нами районов Пермского края и Татарстана о пролетавших в небе пяти БПЛА»,— написал господин Шуткин. Председатель госкомитета добавил, что информация проверена, опасности нет.

Андрей Шуткин рекомендовал жителям не снимать полеты неустановленных летательных аппаратов и публиковать эти кадры в соцсетях, поскольку это может быть небезопасно и приводит к панике среди населения.

Напомним, республика трижды подвергалась атакам БПЛА на прошлой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному предприятию в Ижевске. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух беспилотников атаковали объект на территории региона. Один из них попал в технические сооружения, другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля Удмуртия вновь была атакована беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава республики Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

Подробнее об атаке вражеских дронов 4 июля читайте в материале «Находимся в полной готовности».