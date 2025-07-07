Спрос на аренду автомобилей класса «премиум» в Петербурге в июне вырос на 53%

В июне текущего года спрос на аренду автомобилей сегмента «премиум» в Петербурге оказался на 53,6% выше, чем месяцем ранее. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эксперты рынка отмечают, что особенно высокий спрос ожидаемо был в дни проведения ПМЭФ-2025. При этом средняя цена аренды авто в эти дни снизилась на 5,5% — до 8500 рублей.

Исследование также показало, что спрос на бронирование автомобилей значительно увеличился еще за неделю до ПМЭФ (+67,8%) и держался на протяжении всех дней (с 10 июня до 16 июня). По сравнению с началом и серединой месяца, арендовать премиум-авто стали на 20,4% чаще.

Самыми популярными марками оказались Mercedes-Benz, спрос на которые вырос на 38,6%. На втором месте — BMW (+48%), на третьем — модели марки Porsche (резкий скачок на 163%). Топ-5 замыкают Infiniti и Cadillac, машины которых бронировали на 16% и 50% чаще, чем месяцем ранее.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам 2024 года в топ премиум-сегмента в Петербурге по популярности вошли три китайских бренда — Exeed, Tank и LiXiang.

Андрей Цедрик