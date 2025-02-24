Три китайских бренда вошли в топ премиум-сегмента в Петербурге по популярности

По итогам прошедшего года самым популярным премиальным брендом в Санкт-Петербурге стал китайский Exeed — в 2024 году в городе было зарегистрировано 3002 новых автомобиля этой марки. Такие цифры 24 февраля приводят специалисты аналитического центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным экспертов рынка, на втором месте по популярности у петербургских автовладельцев второй год подряд оказался Tank. В 2024 году марка показала значительный рост продаж — на 87% при общем объеме регистраций — 2130 машин. Замкнул тройку бренд гибридных автомобилей и представитель параллельного импорта — LiXiang, на счету которого 1368 регистраций.

При этом в топ-10 премиального сегмента на авторынке Петербурга только четыре марки представлены официально. Помимо Exeed и Tank, это Hongqi и Voyah, которые занимают 5-е и 6-е места соответственно. На 4-й позиции завершил прошлый год BMW. Места с 7-го по 10-е распределились между Mercedes-Benz, Zeekr, Audi и Land Rover.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во второй половине февраля в Петербург поступили на реализацию первые рамные внедорожники китайского премиального бренда Tank 400. В настоящий момент новая модель представлена в автосалонах города в двух комплектациях — Adventure и Premium.

Андрей Цедрик