Жара в Москве продержится на «оранжевом» уровне до 14 июля

«Оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности продлен в Москве до 14 июля, следует из последних данных Гидрометцентра. В столице ожидается аномальная жара. Температура воздуха, по оценкам синоптиков будет достигать 30-35°С.

Такой показатель превышает среднесуточную температуру воздуха на 7–9°С. Ранее синоптики обещали, что жара продержится на оранжевом уровне не дольше, чем до 10 июля.

8 июля в Москве ожидается также «желтый» уровень погодной угрозы в связи с грозой. С 12:00 до 21:00 мск ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывы ветра до 17 м/с.

В Подмосковье максимальная температура 8 июля продержится также на уровне 30-34°С. Но синоптики ввели для региона только «желтый» уровень погодной опасности. «Оранжевой» оценена жара в Курской, Белгородской и Воронежской областях — там местами ожидается сильная жара до 35-36°С.