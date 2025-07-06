МЧС предупредило о тридцатиградусной жаре в Москве до 10 июля

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей города о сильной жаре с 7 по 10 июля. Температура в столице может достигать 30-33°С, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В связи с жаркой погодой, МЧС рекомендует надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. А также пить больше воды и, по возможности, оставаться в тени.

С понедельника в Москве будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.