МЧС предупредило о тридцатиградусной жаре в Москве до 10 июля
Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей города о сильной жаре с 7 по 10 июля. Температура в столице может достигать 30-33°С, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В связи с жаркой погодой, МЧС рекомендует надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. А также пить больше воды и, по возможности, оставаться в тени.
С понедельника в Москве будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.