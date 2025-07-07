Аварийные службы Петербурга приняли за неделю более 200 обращений от горожан

За минувшую неделю, с 30 июня по 6 июля, экологические аварийные службы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга приняли от горожан в общей сложности 226 обращений и выполнили шесть выездов.

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В частности, ГБУ «Экострой» отработало 182 обращения по вопросам экологической безопасности и совершило 27 выездов, включая по одному, связанному с ликвидацией аварийной ситуации с ртутными загрязнениями, разливом нефтепродуктов и наличием радиационного загрязнения. Собрано 4 кг ртутьсодержащих отходов и 113 люминесцентных ламп. Также сотрудники предприятия проводили работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего ими было вывезено 145 кубометров отходов.

В свою очередь, СПб ГКУ «Пиларн» выполнило четыре выезда для проверки сообщений о нефтеразливах. По всем адресам проведена визуальная проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что специалисты комитета по благоустройству Санкт-Петербурга в понедельник, 7 июля, продолжали восстанавливать порядок на зеленых территориях после шторма, прошедшего в городе в минувшую пятницу. Как подсчитали в комблаге, в общей сложности в Петербурге было повалило ветром 496 деревьев.

Андрей Цедрик