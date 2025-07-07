Два человека погибло и 630 пострадало от тайфуна в Тайване

Сегодня утром тайфун «Данас» обрушился на юг Тайваня ветрами до 220 км/ч и сильными дождями. По меньшей мере два человека погибло и 630 пострадало, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TVBS / AP Фото: TVBS / AP

Основной удар непогоды пришелся на густонаселенное западное побережье. Из-за тайфуна закрыты магазины, школы, детские сады и другие социальные учреждения. По данным правительства, тайфун снес 650 электрических столбов, три крупных электрических вышки. 710 000 домов остались без электричества, более 300 внутренних и международных рейсов были отменены.

Центральное метеорологическое управление Тайваня присвоило «Данасу» второй по силе уровень. Сейчас он значительно ослаб и, по прогнозам, к концу этой недели может дойти до восточного Китая, пишет агентство.

В октябре прошлого года на Тайвань обрушился тайфун «Картон». В результате погибли два человека, еще 667 — пострадали. «Картон» зафиксировали в южной части острова, больше всего разрушений он оставил в городе Гаосюн.