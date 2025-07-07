Иностранец иностранцу рознь

Совет Госдумы 7 июля утвердил повестку ближайших заседаний палаты, дополнив одобренный ранее календарь на последний месяц весенней сессии. В этот период депутаты продолжат укреплять национальную безопасность, ужесточив ответственность для иностранных агентов и расширив перечень преступлений, являющихся основанием для лишения приобретенного гражданства. В то же время уровень единения с «дружественными» иностранцами предложено существенно повысить, разрешив гражданам России и Белоруссии голосовать и выдвигаться на муниципальных выборах в соседней стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На первом же в этом месяце пленарном заседании 8 июля Дума рассмотрит поправки к закону о гражданстве, призванные укрепить «правовые гарантии национальной безопасности» и «стандарты высокого правового статуса гражданина РФ». В пояснительной записке авторы — 352 депутата всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным — напоминают, что базовым основанием для прекращения приобретенного гражданства является «фактическое прекращение устойчивой связи с государством».

Перечень преступлений, совершение которых как раз и свидетельствует о прекращении такой связи, предлагается дополнить рядом новых статей Уголовного кодекса (УК): это конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией (ст. 275.1 УК), помощь противнику в деятельности против безопасности РФ (ст. 276.1) и публичные призывы к такой деятельности (ст. 280.4), пропаганда нацистской или экстремистской символики (ст. 282.4), содействие в исполнении антироссийских решений международных организаций или иностранных госорганов (ст. 284.3). Заодно в список преступлений, влекущих прекращение гражданства, должны попасть отдельные составы статей о насильственных действиях сексуального характера (ч. 3, 4 и 5 ст. 132), а также о публичных призывах, оправдании или пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2).

В то же время «дружественные» иностранцы должны получить новые бонусы, на сей раз в избирательной сфере.

«В приоритетном порядке» депутаты планируют ратифицировать протокол с изменениями в договор РФ с Белоруссией, предусматривающий, что граждане одной страны, постоянно проживающие на территории другой, получат право избирать и избираться в муниципальные органы соседа. «Это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов»,— прокомментировал эту инициативу на сайте Думы Вячеслав Володин.

Также в июле предполагается рассмотреть в первом чтении недавно внесенный законопроект, упрощающий привлечение иноагентов к уголовной ответственности за уклонение от своих обязанностей. Группа депутатов во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), напомним, предлагает наказывать иноагентов по ст. 330.1 УК уже при втором подобном нарушении. Действующий порядок (уголовное дело заводят только после двух таких нарушений в течение одного года), полагают авторы, «не в полной мере обеспечивает безопасность общественных отношений в данной сфере». Новеллу уже поддержали в правительстве.

Наконец, на 23 июля запланировано рассмотрение во втором чтении правительственных поправок, которые вводят в ст. 243.4 УК ответственность за осквернение мемориалов, «увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов». В Уголовном кодексе уже есть наказание за «осквернение мест захоронения» (ст. 244) и публичное «осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества» (ч. 3 ст. 354.1), однако не все такие мемориалы являются символами воинской славы или объектами захоронения, указано в пояснительной записке. Теперь же за их осквернение, равно как и за уничтожение или повреждение, будет грозить наказание от штрафа в размере 3–5 млн руб. до лишения свободы на срок до пяти лет.

Григорий Лейба