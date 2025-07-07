Новороссийский ФК «Черноморец» усилился полузащитником Тимуром Касимовым

Новым игроком новороссийского ФК «Черноморец» стал 22-летний полузащитник Тимур Касимов. Контракт с экс-футболистом подмосковных «Химок» подписан сроком на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Прошлый сезон хавбек провел в аренде в волгоградском «Роторе», за который сыграл 23 матча в первенстве России, забил три гола и отдал две результативные передачи. Также спортсмен принял участие в одном матче Кубка России. На поле Касимов провел 1,2 тыс. минут, заработал три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что тренер Сергей Первушин, работавший в ФК «Кубань», возглавил «Черноморец» и заключил контракт по схеме «1+1».