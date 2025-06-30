За неделю в Черноземье произошло 136 пожаров, один человек погиб

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 136 пожаров, в результате которых один человек погиб и еще как минимум четверо пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 20 возгораний, из которых пять произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Пожарные семь раз ликвидировали возгорание сухой травы на площади 330 кв. м. Подразделения МЧС России 21 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 40 пожаров. Один человек пострадал. Подразделения МЧС России семь раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 15 пожаров. Пострадало два человека, еще семь — спасли. Подразделения МЧС России 25 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 15 пожаров. Никто не пострадал. Пожарные 21 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Орловской области зарегистрировано 27 возгораний. Один человек погиб, еще пять — эвакуировали. Подразделения МЧС России 63 раза выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 19 пожаров. Пострадал один человек. Подразделения МЧС России отреагировали на 19 дорожных происшествий.

С 16 по 22 июня в Черноземье произошло 153 пожара, в которых два человека погибли и еще как минимум трое пострадали.