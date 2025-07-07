Теннисистка Самсонова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Wimbledon

19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова обыграла испанку Джессику Боусас Манейро, занимающую 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в матче четвертого круга Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Матч продлился 1 час 43 минуты и завершился со счетом 7:5, 7:5. Людмила Самсонова впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема. Ее следующей соперницей станет победительница матча между полькой Игой Швентек и датчанкой Кларой Таусон.

Ранее в четвертьфинал Wimbledon впервые с 2016 года пробилась россиянка Анастасия Павлюченкова. Также за выход в четвертьфинал поборется первая ракетка России Мирра Андреева. Их соотечественница Екатерина Александрова уступила в матче четвертого круга и завершила выступление на турнире.

Финал Wimbledon в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Общий призовой фонд лондонского мейджора составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Таисия Орлова