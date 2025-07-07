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Коммерсантъ FM
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Глава МАГАТЭ назвал невозможным уничтожение ядерной программы Ирана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ядерную программу Ирана невозможно полностью уничтожить. В связи с этим, по его словам, решать этот вопрос необходимо дипломатическим путем.

«Решение не может быть военным, поскольку невозможно полностью уничтожить потенциал настолько важной страны, которая обладает технологической и промышленной базой. В каждом из возможных сценариев должно быть достигнуто дипломатическое соглашение. Частью такого соглашения должна стать соответствующая системная верификация, нужна необходимая структура»,— сказал Рафаэль Гросси журналистам в Варшаве (цитата по ТАСС).

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. 22 июня США присоединились к израильской операции: американские ВВС нанесли удары по объектам в Фордо (главный ядерный объект Ирана; два цеха по обогащению урана расположены на глубине 80–90 м), Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп утверждал, что в результате ядерная программа Ирана была полностью уничтожена. МИД Ирана заявил лишь о «серьезных повреждениях». СМИ писали, что, по данным американской разведки, ядерная программа Исламской Республики оказалась отброшена на несколько месяцев, но не уничтожена.

Лусине Баласян

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