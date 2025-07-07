Нижегородские власти прокомментировали нарушения при эксплуатации фуникулера

Нарушения в эксплуатации кремлевского фуникулера, выявленные Ростехнадзором, не влияют на безопасность. Об этом заявили в управделами правительства Нижегородской области 7 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там добавили, что нарушения уже устраняют. «Техническое состояние фуникулера соответствует требованиям проектной документации, законодательства в области промышленной безопасности»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», нарушения связаны с мониторингом содержания зданий и сооружений, использованием не по назначению помещения операторского пульта и содержанием положения о производственном контроле.

Галина Шамберина