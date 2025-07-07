Ростехнадзор нашел нарушения при эксплуатации фуникулера в Нижнем Новгороде

Волжско-Окское управление Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки выявило нарушения при эксплуатации фуникулера на откосе нижегородского кремля. Подъемник является опасным производственным объектом IV класса, рассказали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Всего проверяющие выявили три нарушения. Так, ненадлежащим образом проводится мониторинг содержания зданий и сооружений — с нарушением требований проектной документации. Также не по назначению используют помещение операторского пульта. Помимо этого, есть расхождения содержания положения о производственном контроле с действующим законодательством.

В отношении юрлица и должностного лица возбудили дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Как писал «Ъ-Приволжье», фуникулер после неоднократного переноса сроков открыли в сентябре 2024 года. Общая стоимость строительства составила 1,8 млрд руб. С 1 июля 2025 года проезд на фуникулере подорожал до 350 руб.

Галина Шамберина